Defensem TV3 i Catalunya Ràdio

Des de l’any 2012 els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) estan sotmesos a una campanya brutal, ferotge i indecent d’alguns partits polítics i mitjans de comunicació de dins però sobretot de fora de Catalunya. Una gran campanya de desprestigi basada en mentides i falsedats. Als professionals que treballem a TV3 i Catalunya Ràdio ens han volgut presentar com una mena de professionals abduïts que treballem al servei de l’independentisme, una mena d’arma de destrucció massiva.

Es tracta d’una afirmació absolutament injusta i que en cap cas es correspon amb la realitat i amb el dia a dia dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Amb la mateixa claredat també he d’afirmar que de vegades hem comès errors i ens hem equivocat, però ni més ni menys que la resta de mitjans, amb la diferència que els errors de la ràdio i televisió públiques s’han sobredimensionat i s’han manipulat amb l’únic objectiu de presentar-nos com uns sectaris indesitjables. Ara més que mai hem de treballar amb l’objectiu de no cometre errors i excel·lir en la nostra feina.

La decisió d’intervenir els mitjans públics no només és una falta de respecte a cadascun dels seus treballadors sinó també als ciutadans d’aquest país nostre. Des de ja fa molts anys, els Telenotícies de TV3 (vaixell insígnia de la nostra televisió) són líders d’audiència de forma ininterrompuda i indiscutible, i aquest mes d’octubre les audiències són estratosfèriques. Crec que en els espais informatius l’audiència és directament proporcional al seu grau de credibilitat, neutralitat i rigor. ¿O és que ens pensem que els oients i espectadors són un ramat d’ovelles sense cap tipus de criteri disposats a empassar-se un suposat producte manipulat? Tots els indicadors que mesuren la credibilitat dels mitjans ens situen en primera posició del rànquing; parlo del GFK, del CEO i del mateix CIS.

Som el mitjà més controlat de l’Estat; ens controla la comissió de control del Parlament, on cada més compareixen la vicepresidenta de la CCMA i els dos directors (això a RTVE no passa; només compareix el president de l’ens públic però no els directors), ens controla el CAC (a Espanya no n’hi ha), i hi ha també el control dels consells professionals i dels comitès d’empresa.

¿Un govern del PP que té intervinguda TVE amb uns nivells de manipulació asfixiants ens vol donar lliçons de neutralitat i pluralisme?

A Catalunya els mitjans de comunicació són plurals i diversos. A l’Estat, pel que fa al procés català, hi ha pensament únic. Televisions, diaris i ràdios avancen per la dreta el mateix govern del PP (només La Sexta intenta donar una visió més oberta del que passa a Catalunya).

Afirmo amb el cap ben alt que TV3 és la televisió de l’Estat que explica millor i amb la màxima honestedat professional el que està passant a Catalunya. Llàstima que TV3 no es veu en obert a la resta de l’Estat per poder vèncer la desinformació a què estan sotmesos una bona part dels ciutadans espanyols.

I ara el PP, el PSOE i Cs ens diuen que per garantir la transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada han d’intervenir també TV3 i Catalunya Ràdio. S’acaben creient les seves pròpies mentides.

¿Un govern del PP que té permanentment intervinguda Televisió Espanyola amb uns nivells de manipulació asfixiants ens vol venir a donar lliçons de neutralitat i pluralisme? Quin fart de riure, si no fos perquè aquestes intencions són reals.

¿Haurem de fer el que imposa el PP a TVE? ¿Haurem d’adaptar les tertúlies de TV3 a les de TVE, on mai hi ha cap veu que defensi tesis contràries a la unitat d’Espanya? ¿Haurem d’adaptar el 30 minuts a l’ Informe semanal, on només es defensen idees favorables a una idea d’Espanya? ¿Haurem de fer programes d’esquena a l’actualitat per intentar amagar-la, com quan una bona part dels boscos de Galícia s’estaven cremant? ¿Haurem de muntar redaccions paral·leles com a TVE per fer els telenotícies que voldrien veure els partits polítics que defensen la intervenció de TV3? ¿Haurem de col·leccionar les denúncies del consell d’informatius de TVE contra la manipulació constant de la televisió pública espanyola? És una situació que es denuncia des del consell d’informatius de TVE i que intenten combatre cada dia molts i bons professionals que hi treballen.

Això és el món a l’inrevés. Això és castigar el bon professional per premiar el sectari. Si tot això és el que volen fer, tindran la gran majoria dels professionals de la CCMA al davant per plantar cara. No sabem ni volem fer una televisió sectària.

Hem rebut molts suports, però encara ens en calen més, des de tots els àmbits de la societat. Calen més veus per defensar el model públic català de mitjans audiovisuals al servei de tots els seus ciutadans.

Ciutadans i professionals de la CCMA hem d’estar més units que mai per evitar que destrossin un model de mitjans integrador, cohesionador, professional, plural i de qualitat.