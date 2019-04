Apte per a menors de 18 anys

Dimarts a la nit, a ‘Documentos TV’, el programa de documentals de TVE, van emetre ‘Mayores de 18’. Es tracta d’un reportatge que aprofundeix en tot el que envolta el porno gratuït a través d’internet. No és, en cap cas, una anàlisi del gènere pornogràfic. Se centra en el porno de consum massiu, en entendre què hi ha darrere d’aquesta indústria i com funcionen els mecanismes de satisfacció del cervell per crear un consum rutinari i creixent en les persones que hi estan aficionades. I, sobretot, analitza les conseqüències en els menors d’edat, especialment entre els nens preadolescents.

El més interessant del reportatge és l’anàlisi que fa de l’evolució del consum de porno com a fenomen sociològic. Explica com es va passar de les revistes dels quioscos fins al porno dur a través d’internet, i tot el que aquest pas ha comportat en els continguts. I, sobretot, com s’han retroalimentat l’un a l’altre: com internet ha impulsat el porno i com la indústria del porno ha invertit grans quantitats de diners en impulsar internet. També aprofundeix en els mecanismes de captació de consumidors a partir de la lògica curiositat inicial en els més joves.

L’arrancada és impactant: comencem amb un nen de 13 anys que explica la seva addicció al porno des dels deu anys. Parla de l’innocent procés d’iniciació, de com l'hàbit es converteix en una necessitat, de com això li genera una agressivitat i un nivell d’ansietat que fa sospitar els seus pares i, un cop descobert l’origen, de com han de fer front a la situació per solucionar-ho.

En el reportatge es van succeint un seguit d’especialistes, tant de l’àmbit acadèmic, com de la mateixa indústria del porno, com d’exaddictes que expliquen la seva lluita. S’aborda la part científica: des de les reaccions fisiològiques que provoca en cervells que estan en fase de desenvolupament fins a la seva influència en la conducta sexual, amb una insensibilització enfront de la violència que té múltiples vessants. També des del punt de vista sociològic, explicant els valors culturals que transmet aquesta indústria.

El plantejament periodístic està bé perquè utilitza veus a favor i en contra per anar explicant les dinàmiques que es van creant entre els productors i els consumidors, a la vegada que s’aconsegueix explicar els engranatges d’aquest gènere, que van molt més enllà del pur entreteniment. Sí que és cert que en alguns moments es fa estrany el tractament redemptor que reben els afectats, però és hàbil la manera com, sense ensenyar imatges pornogràfiques, el reportatge és capaç d’explicar tan bé el porno dur de consum massiu a internet, els seus mecanismes i valors. ‘Mayores de 18’ és una eina útil, apta per a menors d’edat, i que els pares i mares poden recomanar tranquil·lament als seus fills i filles perquè, com a mínim, quan mirin porno d’amagat puguin fer una altra lectura una mica més elaborada d’allò que estan veient.