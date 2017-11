20/11: Maza

SEMPRE M’HA SEMBLAT de mal gust aprofitar la mort d’una persona per fer-li retrets o passar-hi comptes. Però també em sembla de mal gust aprofitar el respecte humà que provoca la mort d’una persona per fer-ne la beatificació política i per colar-nos de trascantó la propaganda de les seves idees i actituds. Són dues cares de la mateixa moneda: el moment de la mort d’una persona mereix un respecte, que es trenca quan s’aprofita per denigrar-lo, però també quan s’aprofita per utilitzar-lo com a ariet propagandístic. Per això, amb la mort del fiscal Maza, no caduquen les crítiques a una concepció del paper de la fiscalia, a la seva utilització pel govern i a les actituds davant del procés català (o d’altres qüestions polítiques rellevants). El debat es manté en els termes on era, si es vol esmorteït momentàniament per l’impacte d’una mort, però no modificat ni superat. Respecte humà i condol a familiars i amics, perquè tota mort és una font de dolor. De la mateixa manera, perquè també és una font de dolor, respecte a les persones que han estat privades de llibertat i solidaritat amb els seus familiars i amics. Si creiem que el respecte humanitari ha de passar per davant de les consideracions polítiques, ha de ser en totes les direccions.