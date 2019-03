260x366 ‘La Razón’, els ossos de Franco i una granota ‘La Razón’, els ossos de Franco i una granota

SI DISSABTE m’haguessin desafiat a endevinar la foto de portada de La Razón hauria fracassat per molt que m’haguessin donat tres milions d’oportunitats. Es tracta, com aclareix el titular de portada davant d’una estampa tan exòtica, de “La granota de l’home que va moure la llosa dels 2.000 quilos de Franco”. I què té d’especial o noticiable aquesta granota? Res. Perquè resulta evident que la llosa no la va moure equipat només amb aquesta peça de roba: hauria de ser unes quantes talles més gran per encabir-hi l’entranyable Hulk. És només que el diari ha entrevistat el fill del seu difunt portador i -com que el descendent no té ganes de notorietat per raons fàcils d’imaginar- el diari no ha tingut més remei que posar la foto de la granota. Per cert, la formulació de la frase és una mica estranya, no troben? No diuen “la llosa de 2.000 quilos de Franco”, sinó “la llosa dels 2.000 quilos de Franco”, com si el que pesés dues tones no fos la pedra sinó Franco himself. “Els 2.000 quilos de Franco”, poca broma amb el sintagma. Potser és la poètica manera que té el diari d’indicar que el dictador deixa sentir encara el seu pes gegantí sobre la pell de brau, per molt que sigui ja només en la seva fase espectral i d’ossos transhumants.

En tot cas, la peça era un bon exemple de com els diaris poden sorprendre el lector. I una excusa per desenterrar -amb perdó- aquella cançó de La Mandrágora que, amb lletra de Joaquín Sabina, deia: “ Nunca enterrador alguno / conoció tan alto honor, / dar sepultura a quien era / sepulturero mayor ”. Sorprenentment, La Razón no recuperava aquests versos. Mecachis.

ÀLBUM DE TITULARS

“Un nen de 12 anys crea un reactor nuclear a la seva habitació” (notícia bomba a l’ Abc ).