Els sacrificis que demana el president Torra

EL PRESIDENT TORRA va demanar a la gent que fos conscient dels “sacrificis” que caldrà fer per la independència. Certament, ja hi ha qui està protagonitzant un sacrifici enorme: ara ha fet un any de l’exili del president Puigdemont i quatre consellers. Demà farà un any de la presó del vicepresident Junqueras i el conseller Forn. Cuixart i Sànchez ja van passar per aquest dur primer aniversari. El sacrifici de tots els presos polítics, tots els exiliats i tots els processats està sent enorme. Reconeixent el preu altíssim que estan pagant representants polítics escollits democràticament, i entenent els factors humans que ho condicionen tot, suggerim al president que demani als partits sobiranistes si poden fer, també, el sacrifici d’aparcar diferències i consensuar estratègies. Les apel·lacions al sacrifici general tindrien més força.