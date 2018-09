La samarreta que quadra el cercle

260x366 El Barça podria vestir amb una samarreta arlequinada / ARA El Barça podria vestir amb una samarreta arlequinada / ARA

Poques vegades soc tan rotund en les meves columnes d’opinió com seré en aquesta, tot i que sempre intento expressar clarament la meva visió. Ho faig principalment per l’allau de crítiques que ha rebut la nova samarreta del Barça. Vivim en un món en què no hi ha res que sigui blanc o negre, tot té matisos. Més que mai, vivim en l’era dels grisos. Dit això, intentaré defensar amb vehemència que la samarreta que serà la vestimenta oficial del primer equip la temporada vinent em sembla una magnífica opció per raons de màrqueting.

No entraré en les raons estètiques. Cadascú té els seus gustos. En disseny tothom opina. Totes les equipacions trencadores anteriors que han suscitat polèmica han acabat triomfant al mercat, i aquesta també ho farà. ¿Recordeu les crítiques que va rebre la samarreta de ratlles horitzontals? Doncs va ser un hit en vendes. ¿Algú recorda la versió del centenari amb l’escut centrat i el gran debat sobre la qüestió? Un altre èxit. A Wallapop encara en trobareu algunes a preus de mercat actuals, revalorades respecte al preu original. Quan les samarretes de dues temporades consecutives no canvien radicalment el disseny, les vendes baixen. Per què? Perquè el simpatitzant no veu la versió anterior tan desactualitzada i no compra la nova. El futbol necessita innovació en tots els àmbits, i en les equipacions també. Abans es canviaven cada dos o tres anys, però actualment les samarretes dels equips duren una temporada. Les dessuadores d’entrenament s’arriben a canviar fins a sis cops al llarg de la temporada. El futbol és moda i les dinàmiques de la moda han arribat al futbol. Les marques de roba tècnica presenten col·leccions com es fa a les passarel·les de les principals capitals del món. Què ha de fer el Barça? Doncs acceptar el que proposa Nike, perquè si no és una barbaritat.

El contracte de la companyia d’Oregon amb el club és prou suculent econòmicament per discutir-li alguna cosa, especialment si les dades comercials no et donen la raó. Tenir més vendes és el que en diem, en negocis, un win-win per a les dues parts. Nike no tan sols és un bon soci comercial, sinó que també aporta un posicionament i uns valors que conflueixen amb els del club en moltes coses. Algú s’imagina el Barça amb Adidas? Per fer una mica de conya, a més farem més culers a Croàcia que mai, que ningú ho dubti. A mi m’agrada i me la compraré.