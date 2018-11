Sí, senyora Arrimadas, és un senyal d’humanitat

ARRIMADAS va afirmar a TV3: “No accepto que anar o no a la presó sigui un indicador d’humanitat”. Podríem discutir quants punts dona en l’indicador d’humanitat anar a fer una visita a la presó, però anar-hi, sobretot quan es tracta d’un adversari polític, esclar que és un senyal d’humanitat, i més encara, és un senyal d’aquells que fan respirar millor la societat perquè traspua grandesa. No és que la política sigui el regne dels compassius i els benignes, però Ciutadans, especialment, fa de la duresa el seu estil de comunicació política. Ciutadans en sap molt, d’això. Fa uns mesos Rivera es va riure de Pablo Iglesias per haver-se emocionat parlant al Congrés de Billy el Niño, policia torturador condecorat. Potser compten que la deshumanització de l’adversari té premi electoral. Jo aniria pensant com tractaran la societat si mai governen.