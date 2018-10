Els pròxims mesos es faran llargs pel duel d'impotències que domina la política catalana i espanyola. El govern socialista és a l'epicentre d'una fort embat protagonitzat pel PP i Ciutadans, que amb líders clonats disparen contra el PSOE amb la mirada posada en cada moviment de l'altre. Pedro Sánchez intenta resistir, però al PSOE ja es preparen per si cal convocar eleccions. A Catalunya, l'ombra de l'actuació judicial permanent i l'amenaça del judici dels presos polítics fa difícil avançar a llarg termini i el govern de la Generalitat es perd, com deia Unamuno, en l'estètica. Amb el judici a tres mesos vista i la previsible bufetada de l'anunci de les penes que es demanaran, Torra sembla haver arribat a la conclusió que el seu mandat serà efímer. Els gestos del president són contradictoris i acaben posant de manifest que confia que siguin els ciutadans els que precipitin la reacció a un judici que enverinarà l'ambient i molts esperits. El president reitera que no acceptarà penes que no siguin l'absolució i d'aquesta manera obre la porta a unes noves eleccions o una nova situació de crisi perquè "legitimaria el dret de Catalunya a esdevenir un estat". El president va començar ahir el seu discurs dient: "Cal que parlem clar". Ha arribat el moment de fer-ho, efectivament president, i dir als ciutadans quin és l'objectiu, el termini, els mitjans, l'equilibri de forces i si es vol guanyar o perdre èpicament.