La nova política nuclear de Trump: una amenaça global

El 2 de febrer l’administració Trump va publicar la nova Nuclear Posture Review (NPR), en què descriu tant el paper que assigna a les armes nuclears en la seva política de seguretat com l’armament necessari per a aquesta política. El document anuncia noves armes nuclears i l’ampliació dels escenaris en què els EUA podrien utilitzar el seu arsenal nuclear. S’amplia el rol de les armes nuclears per respondre a “atacs estratègics no nuclears”.

Com a justificació s’hi descriu un context mundial sotmès a amenaces sense precedents, que inclouen armes convencionals, químiques, biològiques, nuclears i ciberamenaces. Fa una descripció tendenciosa de les capacitats nuclears dels potencials adversaris dels EUA. Tergiversa la realitat quan diu: “Malgrat que els EUA han reduït el nombre d’armes nuclears, d’altres, incloent-hi Rússia i la Xina, s’han mogut en sentit oposat”.

Rússia ha complert, com els EUA, el tractat New Start de reducció d’armes nuclears. Pel que fa a la modernització d’arsenals, el Congrés dels EUA avaluava el programa de modernització nuclear d’Obama en 400.000 milions de dòlars durant els pròxims deu anys, i ara caldrà afegir-hi les armes nuclears addicionals que proposa la NPR de Trump. A Rússia el programa total d’armament (convencional i nuclear) costarà uns 283.000 milions d’euros (2018-2027).

El ministeri d’Exteriors rus ha assenyalat el caràcter “anti-rus” i “de confrontació” de la NPR. Crida els EUA a buscar solucions que assegurin l’estabilitat mundial i afegeix que Rússia haurà d’“adoptar les mesures necessàries que garanteixin la seva seguretat”. Els preocupa la postura de Washington sobre l’ús d’armes nuclears: el concepte “escenari bèl·lic” és tan imprecís que tot ús de la força militar pot ser una excusa perquè el Pentàgon respongui amb armes nuclears a qui consideri “agressor”.

La NPR afirma que “la Xina modernitza i amplia la seva ja considerable força nuclear”. No diu que Pequín té 270 caps nuclears, molt per sota dels 6.800 de l’arsenal americà. El ministeri de Defensa xinès ha rebutjat les acusacions de Washington i ha declarat el seu compromís a no ser mai el primer a utilitzar l’arsenal nuclear en cas de conflicte i que manté aquest arsenal “en la mínima expressió”.

Ara tot ús de la força militar pot ser una excusa perquè el Pentàgon respongui amb armes nuclears

La NPR expressa la seva preocupació per l’Iran: diu que el país “conserva la capacitat tecnològica per desenvolupar una arma nuclear, si decidís fer-ho”. Aquí la NPR només es basa en hipotètiques intencions futures. De fet, l’Iran està complint escrupolosament l’acord del 2015 de restricció del programa nuclear.

La NPR alerta que Corea del Nord avança en el seu programa de míssils de llarg abast. Però no diu que sembla que el país està lluny de miniaturitzar els caps nuclears per inserir-los en míssils, ni que s’estima que Corea del Nord només disposa del material fissible per fabricar entre deu i vint caps nuclears.

Els Estats Units opten per mantenir certa ambigüitat respecte a les circumstàncies concretes que poden dur a una resposta nuclear nord-americana. I afirmen que, en el context actual d’amenaces, no està justificada una política de “no primer ús” d’armes nuclears. Aquesta ambigüitat generarà pors i malfiances.

Els EUA estan obligats pel Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP) a no utilitzar armes nuclears contra països no nuclears signataris del TNP. Però la NPR de Trump avisa que es reserven el dret de fer algun canvi en el compromís esmentat.

Un altre fragment alarmant: “Els EUA considerarien l’ús d’armes nuclears en circumstàncies extremes que podrien incloure atacs no nuclears estratègics significatius [...]. Per exemple, atacs contra la població civil o infraestructures dels EUA, aliats i socis”.

Segons la NPR, els EUA mantindran la capacitat nuclear que asseguri que una agressió nuclear o no nuclear en contra d’ells impliqui el risc creïble de conseqüències intolerables per als potencials adversaris. S’enfortirà la integració de les forces nuclears i no nuclears per fer front conjuntament a les amenaces nuclears. Es planificaran maniobres i entrenaments per integrar forces nuclears i convencionals. Temem que Rússia o la Xina puguin percebre aquestes maniobres com una provocació.

El document sosté que la capacitat nuclear representa una contribució necessària, única i irreemplaçable a la dissuasió contra agressions nuclears i no nuclears. I que contribueix a l’assoliment dels objectius dels EUA en cas que la dissuasió falli.

La nova doctrina nuclear mantindrà el programa d’Obama de modernització de l’arsenal nuclear i l’ampliarà per incloure-hi bombes de baixa potència. A curt termini, es modificarà un petit nombre de caps nuclears ja existents per obtenir-ne una opció de baixa potència. A llarg termini, s’aconseguirà un míssil de creuer per ser llançat des del mar. Amb aquests suplements es pretén eixamplar el ventall d’opcions d’armament per respondre a atacs estratègics no nuclears o nuclears. Sostenen que “armes de baixa potència garantiran que els adversaris no creguin erròniament que poden utilitzar armes nuclears petites perquè els EUA no tenen opcions creïbles de resposta”.

La nova política nuclear anuncia la decisió de no ratificació, per part dels EUA, del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears.

La NPR inclou les ciberamenaces entre els perills del context actual. El vicepresident de la junta de caps d’estat major va explicar que els EUA no respondrien a “qualsevol” ciberatac amb armes nuclears, però sí possiblement als ciberatacs “amb conseqüències estratègiques”.

Resumint, la NPR dissenya una política que fa més possible l’ús d’armes nuclears, ja que preveu noves armes menys potents (per tant, més susceptibles de ser utilitzades) i perquè amplia els escenaris d’ús de l’armament nuclear. A més, l’ampliació de l’arsenal nuclear dels EUA pot desencadenar una nova cursa armamentista nuclear. Tot plegat ens allunya del tan necessari desarmament global.