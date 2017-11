21/11: L’Agència de Medicaments

ÉS PROBABLE que Barcelona hagi perdut l’Agència Europea de Medicaments per culpa de la situació política. D’acord. Ara, qui té la culpa d’aquesta situació de tensió i inestabilitat? Segons un relat mític, que avui revifa, Catalunya vivia al paradís terrenal, al millor dels mons possibles, quan de sobte a una colla d’eixelebrats independentistes se’ls va acudir enfrontar-se amb la legalitat, i això ha provocat la catàstrofe. No em sembla gaire exacte. El que ha passat és més complicat, una suma d’accions i reaccions a dues bandes (o a més). Abans que als independentistes se’ls acudís posar en marxa el Procés, un tribunal havia desactivat l’Estatut avalat per les urnes i els Parlaments. Els independentistes han fet un referèndum que la legalitat espanyola no admet, però l’Estat ha enviat la policia a estomacar votants; s’ha proclamat una república, però també s’ha imposat la suspensió de l’autonomia i s’han posat càrrecs electes a la presó. Hi ha hagut manifestacions dels uns i dels altres (i no totes igualment pacífiques). Si s’ha perdut l’Agència per culpa de la política, la política ha estat la suma de totes aquestes coses, i més. I no seria senzill saber quines han provocat més tensió i més inestabilitat. I qui les ha fet.