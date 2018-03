27/3: Agost 1940

LA POLICIA ALEMANYA, amb la col·laboració dels serveis espanyols d’intel·ligència, deté a l’exili el president de la Generalitat democràticament escollit pel Parlament de Catalunya per lliurar-lo a les autoritats espanyoles, tal com els han demanat, perquè el puguin jutjar i condemnar. Això és el que va passar exactament l’agost del 1940. Aquí, tots ho sabem. ¿Ho saben també a Alemanya? ¿L’opinió pública alemanya és conscient d’aquesta intersecció dramàtica entre la seva pròpia història -en el seu període més negre- i la història del catalanisme democràtic? Seria bo que ho sabés. Perquè l’opinió pública alemanya té una sensibilitat especial, lògicament, a l’hora de confrontar-se amb el seu passat i una necessitat molt viva d’aprendre dels terribles errors comesos en la seva història. La societat alemanya té al damunt, pel pes de la història, una exigència moral que no li permet deixar-se dur pels automatismes de la realpolitik quan l’ombra d’aquesta història es projecta sobre el present. Angela Merkel pertany a aquesta tradició d’exigència moral. Alemanya és el país que lidera Europa. Té una gran responsabilitat. De com es relacionin els alemanys amb els fantasmes del seu passat -si és que els coneixen- en depèn una part del nostre futur.