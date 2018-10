4/10: La bola de vidre

Diu el govern espanyol que els catalans no volen la independència. Com ho saben? Deuen haver heretat la bola de vidre de Rajoy i Soraya. Perquè aquesta afirmació només es pot fer seriosament després d’haver fet la pregunta explícita. I la pregunta no l’han volgut mai fer, i quan s’ha fet l’han boicotejada. Ho infereixen dels resultats electorals? No és una extrapolació correcta, però en qualsevol cas hi ha majoria absoluta independentista al Parlament (que és com es computen els resultats de les eleccions). Ho han tret d’alguna enquesta? Si les enquestes substitueixen les urnes ja no caldrà que fem mai més eleccions. Ara, si neguen la possibilitat d’un referèndum perquè “els catalans no volen la independència”, si demà es demostra que la volen, ¿el permetrien? Si el que volen els catalans és un argument, si es demostra que volen la independència se n’hauria de plantejar, com a mínim, la possibilitat. Però no és veritat. És un argument hipòcrita. Els seus antecessors del PP i Ciutadans creuen que Catalunya no ha de poder ser independent (ni plantejar-ho) pensin el que pensin els catalans. Això no té cap importància. La unitat d’Espanya és un principi sagrat que no permet ni discussió ni votació. I el PSOE mai no ha dit el contrari.