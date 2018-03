16/3: Humiliar i destruir

IMMEDIATAMENT després de la bufetada d’Estrasburg a la justícia espanyola i en paral·lel a unes declaracions extremadament agressives de Soraya, un operatiu policial d’aspecte més simbòlic i mediàtic que no pas pràctic ha entrat al Palau de la Generalitat i a la seu d’Òmnium. El missatge és inequívoc: davant del que denominen el desafiament sobiranista, l’Estat té uns objectius als quals no renunciarà ni per la pressió internacional -fins ara feble- ni segons quina sigui la resposta sobiranista. L’Estat creu que el desafiament li ofereix la possibilitat històrica de resoldre el problema català. I això no passa òbviament per convèncer, ni tan sols per vèncer, estrictament. Passa per destruir-ne les arrels. Això vol dir, en primer lloc, humiliar. En segon lloc, desmuntar o desnaturalitzar el que considera instruments del catalanisme: els Mossos, TV3 i l’escola, però sobretot la mateixa Generalitat com a institució d’autogovern, que és d’on penja tot. I, finalment, desactivar políticament -al preu si cal de fer-los malbé la vida- tota una generació de dirigents polítics i socials sobiranistes. El missatge és que això està en marxa i que la seva voluntat és que no s’aturi. No crec que se’n surtin, però faran patir molt molta gent.