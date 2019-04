16/4: Paracaigudistes

Segons el diccionari de l’espanyol, un candidat 'cunero' és aquell que és aliè al districte on es presenta, patrocinat pel govern. La pàgina web sobre dubtes en l’ús de la llengua diu que el terme 'cunero', nascut al segle XIX per designar aquells candidats que enviava el govern sense cap vincle amb el lloc on es presentaven, es pot fer servir avui per a qualsevol candidat de qualsevol partit que tingui aquestes característiques (potser perquè en molts casos el concepte de 'govern' ha quedat ampliat pel concepte d’'estat'). I afegeix: amb el mateix significat, i en el mateix àmbit, es fa servir la paraula 'paracaidista'. En aquestes eleccions, alguns partits han recuperat el vell concepte de 'cunero' de la política del segle XIX i han decidit enviar paracaigudistes com a candidats als districtes que consideren hostils. Però malgrat tot, els temps canvien, i ara a més de candidats paracaigudistes hi ha manifestants i audiències de mítings 'cuneros'. Arriben a un lloc on són estranys, diuen les seves quatre coses i se’n tornen cap a casa. Ni són d’allà ni pretenen convèncer ningú d’allà. Són un cos estrany, se n’enorgulleixen i frisen per obtenir el màxim refús. El nou paracaigudista polític representa una evolució del 'cunero' del XIX: és un paracaigudista amb televisió.