19/4: La policia contra els ciutadans

A les pel·lícules americanes, quan comença un judici diuen allò d'“el poble contra l’acusat”. En les últimes setmanes, el judici contra el Procés a Madrid podria haver començat perfectament amb una veu que digués: “La policia contra els ciutadans”. Perquè un policia darrera l’altre, els mateixos que van participar en una jornada de repressió vergonyosa de la qual hi ha infinitat d’imatges, van recitant a cor (cada vegada més protegits pel tribunal) les acusacions contra els ciutadans que van acudir a votar i van defensar pacíficament les urnes. Tots s’uneixen per acusar no ja els encausats sinó el conjunt de la ciutadania que va participar en el referèndum, i per atribuir actituds violentes i agressives als qui van rebre els cops. La policia contra els ciutadans. ¿Pot ser aquest el guió d’un judici en una democràcia? Diria que no. I encara menys quan tot el que poden presentar com a violència és que, en alguns casos, els ciutadans no es deixaven pegar, es queixaven, insultaven o miraven els seus agressors amb odi. Però és que els estaven pegant! No sé quines mirades estan acostumats a veure els policies quan peguen a algú. Però el que seria estrany és que algú a qui estàs estomacant et miri amb respecte i amb agraïment.