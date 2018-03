13/3: Sense cortesia

DIUEN QUE el Procés ha fet agre el debat polític català i ha dinamitat les formes de cortesia que poc o molt hi existien. No hi estic d’acord. Estic d’acord que el debat és agre i que la cortesia gairebé ha desaparegut. Però no crec que sigui per culpa del Procés. Fins a l’octubre, quan ja dúiem anys de Procés però la qüestió era el debat entre els partidaris i els contraris a la independència, la cortesia era possible. El que dinamita la cortesia és la repressió violenta del primer d’octubre i els empresonaments posteriors. Dit d’una altra manera, fins a l’octubre crec que s’havia d’exigir als sobiranistes que mantinguessin la cortesia i el respecte polític pels demòcrates partidaris de la unitat d’Espanya. I a l’inrevés, naturalment. Però a partir de l’octubre, no em veig amb cor de demanar-li a un sobiranista que mantingui una cortesia exquisida amb algú que demana que li peguin i aplaudiria entusiasmat que el fiquessin a la presó. Amb el discrepant, la cortesia és obligada. Amb qui et vol mal, explícitament, personalment, amb el que s’enfot de les teves desgràcies i de les dels teus amics (i la presó i l’exili són una desgràcia, fins i tot per a qui no comparteixi que és una injustícia), la fredor em sembla del tot comprensible.