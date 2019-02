Acció Cultural denuncia que, vuit anys després del tancament, el govern valencià no ha recuperat el senyal de TV3

El 17 de febrer del 2011, avui fa exactament vuit anys, es van tancar els últims repetidors que emetien TV3 al País Valencià. Amb motiu d’aquest aniversari, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha emès un comunicat en què denuncia que el govern valencià del PSPV i Compromís no ha complert el seu compromís de recuperar el senyal de la televisió pública ni tampoc el de Catalunya Ràdio.

Des d'ACPV exigeixen "el compliment de la llei, i el respecte a les sentències del Tribunal Suprem i als acords de les Corts Valencianes", i reclamen al govern valencià "coherència política en un context en el qual la dada més destacada no és tant el creixement real de la dreta com la desmobilització de sectors socials que haurien de donar suport actiu a polítiques de canvi". "Potser una part important de la responsabilitat d’aquest fet no és dels votants", conclou el comunicat d'Acció Cultural del País Valencià.

El tancament dels últims repetidors de TV3 al País Valencià es va produir el febrer del 2011, quan ACPV els va apagar perquè no podia "afrontar les multes que imposava el govern de Francisco Camps". Avui l'entitat defensa la impossibilitat de reobrir aquests repetidors, perquè els equips estan "obsolets" i perquè comprar-ne de nous seria una inversió que l'associació "no pot assumir".

Per a l'entitat, la responsabilitat és ara de les administracions públiques, que han de "complir la llei i executar la reciprocitat de les emissions entre TV3 i À Punt".