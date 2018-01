El Bigotes demana un acarament amb Rambla per les contradiccions en les seves declaracions

La defensa d'Álvaro Pérez, el Bigotes, del cap d'Orange Market, la branca valenciana de la Gürtel, ha sol·licitat avui un acarament amb l'exvicepresident valencià Vicente Rambla per aclarir les contradiccions que s'han produït entre ells en les seves declaracions, al que l'advocat de Rambla s'ha oposat. El jutge Vázquez Honrubia decidirà sobre aquesta petició un cop la fiscalia emeti el seu informe.

A l'inici de la sessió del judici d'avui sobre el presumpte finançament il·legal de les campanyes electorals del PP valencià del 2007 i 2008, que se celebra a l'Audiència Nacional, l'advocat de Pérez, Javier Vasallo, ha sol·licitat aquesta pràctica, que ha estimat "pertinent, útil i totalment necessària" per "aclarir la fiabilitat, validesa i abast del declarat" pel seu client i Vicente Rambla.

En l'escrit en el qual formalitza aquesta petició, a què ha tingut accés l'agència EFE, Vasallo considera que, a través de l'acarament, el Bigotes pot aclarir "la participació" de certes persones en el "pagament en les factures girades a tercers aliens al PP, així com l'origen dels fons" abonats.

Vasallo també creu que així es podran establir les "relacions de tercers" amb els fets, entre ells, exalts càrrecs com l'exconseller de Cooperació Rafael Blasco, sobre qui el Bigotes podrà aclarir si es va produir el pagament de 350.000 euros per part d'un empresari i el coneixement que podia tenir d'això Rambla, "així com la contraprestació rebuda per aquest pagament".

L'advocat ha explicat en la vista que l'acarament pot "aclarir diversos dubtes" que van quedar latents després de la declaració ahir de Rambla, en què va acusar el Bigotes de mentir i es va desvincular del suposat finançament il·legal del PP valencià en les campanyes del 2007 i 2008 que tant l'exsecretari general de la formació, Ricardo Costa, com els caps de la trama, han reconegut.

Tant la defensa de Ricardo Costa com la del considerat número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, s'han adherit a la petició del Bigotes. També ho ha fet l'acusació popular exercida pel PSOE.

Per contra, l'advocat de l'Estat i la resta de les defenses s'han oposat i han al·legat "l'excepcionalitat" del procediment. En aquest sentit, la defensa Rambla ha apuntat que el Bigotes es va negar a contestar les seves preguntes mentre que l'exvicepresident valencià va respondre a totes les parts, inclosa a la del responsable de la Gürtel al País Valencià.