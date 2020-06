Compromís titlla "d'atac a l'autogovern" que el TS obligui els governs català i valencià a comunicar-se en castellà

Compromís ha qualificat "d'atac frontal a l'autogovern" la sentència del Tribunal Suprem (TS) que anul·la part del decret de la Generalitat Valenciana que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, que establia que les comunicacions amb les comunitats autònomes "pertanyents al mateix àmbit lingüístic" es redactarien en català i en castellà només si es sol·licita.

Per a la diputada Nathalie Torres, la resolució judicial "passa per damunt" de les competències pròpies de la Generalitat, com són "determinar el règim d'oficialitat de les llengües", i constitueix "un atropellament en tota regla dels drets dels valencianoparlants".

Més dur s'ha mostrat el també representant de Compromís a les Corts Josep Nadal, que ha acusat l'administració de justícia de recordar "aquells inquisidors de Burgos que quan sentien parlar basc pensaven que era cosa del dimoni". "Els mateixos que es dediquen a tombar les lleis que aproven els nostres parlamentaris ara ens diuen que no podem comunicar-nos en valencià. El poder judicial borbònic està cada dia més lluny de la realitat valenciana. Algun dia es lamentaran, ja queda menys", ha afirmat Nadal.

Torra convida a desobeir la sentència

En una línia semblant a Nadal es va expressar aquest diumenge el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que va convidar a desobeir la norma. "Acatar aquesta sentència seria acceptar una burla monstruosa i ignominiosa a la nostra llengua. Per descomptat, la Generalitat de Catalunya continuarà comunicant-se en català, llengua comuna, amb els governs de les Illes i del País Valencià", va escriure en el seu compte de Twitter.

Acatar aquesta sentència seria acceptar una burla monstruosa i ignominiosa a la nostra llengua. Per descomptat, la Generalitat de Catalunya seguirà comunicant-se en català, llengua comuna, amb els governs de les Illes i del País Valencià. https://t.co/aQooZfklwX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 14, 2020

Les paraules del president català han sigut contestades per la líder del PP valencià, Isabel Bonig, que ha defensat que "les sentències es compleixen", i pel portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, que ha afirmat que "no és cap novetat que els colpistes no vulguin complir les lleis ni les sentències".

Crítiques de les entitats culturals

La crítica a la sentència també ha arribat per part d'entitats com Acció Cultural del País Valencià, que ha defensat que la resolució judicial "ataca l'autogovern del poble valencià i fins i tot la ciència", ja que "qüestiona el fet de l'àmbit lingüístic i nega a les administracions que comparteixen l'àmbit català el dret a parlar entre elles en la seva llengua".

Per a Òmnium Cultural, el Tribunal Suprem "confirma que la ignorància no té límits". "La llengua que parlem als Països Catalans és la mateixa. Cap tribunal pot negar el consens científic ni pot imposar amb quina llengua hem de parlar als nostres germans. El català és la nostra llengua oficial", afegia a Twitter. El seu líder, Jordi Cuixart, també es va mostrar molt crític. "Un estat que prohibeix comunicar-se en la llengua pròpia i oficial a més d'11 milions de ciutadans no podrà ser mai el teu estat", va piular.