Convoquen al País Valencià concentracions per demanar "la llibertat dels presos polítics"

La plataforma Va de Democràcia, nascuda al País Valencià per denunciar l'actuació policial durant la celebració del referèndum de l'1 d'Octubre a Catalunya, ha convocat aquesta tarda a les 19 h concentracions davant de tot els ajuntaments del País Valencià en protesta per l'inici del judici al Procés.

Els impulsors de la plataforma han fet públic un manifest on condemnen "la deriva autoritària de l'estat espanyol i la negativa del govern del PSOE al diàleg" i exigeixen "la retirada de les acusacions i la posada en llibertat dels presos polítics". En el seu escrit, l'entitat també denuncia el que qualifica de "demagògia de la dreta i l'extrema dreta tensant el carrer per un grapat de vots".

Per a la plataforma Va de Democràcia és "intolerable que a l’Europa del segle XXI es jutge un grup de persones per les seues idees. L’aspiració d’un poble a decidir el seu futur de forma cívica i pacífica no pot ser en cap cas reprimida ni amb la força bruta ni amb la judicialització de la vida política".

L'entitat també demana a totes les forces democràtiques del País Valencià "un pronunciament clar i rotund de condemna d'aquest judici polític".