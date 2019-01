Detingut un home per la mort de Fernando Lumbreras, l'històric activista LGTBI valencià

Agents de la policia espanyola han detingut aquest dijous un home com a presumpte autor de l'assassinat de Fernando Lumbreras, l'activista LGTBI valencià i fundador de Lambda, trobat mort al seu domicili el 5 de desembre passat.

Lumbreras, de 60 anys, va ser trobat al seu pis amb cops per tot el cos i lligat de mans. Van ser els veïns els que van alertar la policia, que quan hi va arribar va trobar el cadàver.

Hi ha secret de sumari i no s'ha informat del mòbil. No obstant això, després del descobriment del cadàver, de les proves oculars i de la inspecció del domicili, els investigadors van descartar la hipòtesi d'un crim homòfob.

Lambda va homenatjar Lumbreras el 16 de desembre passat a la seu del col·lectiu, amb l'objectiu de recordar-lo i celebrar "el paper desenvolupat per Fernando", una persona "plena de solidaritat amb múltiples causes". L'actual coordinador del col·lectiu, Àlec Casanova, va definir Fernando Lumbreras com un "model a seguir" i com un "exemple de dignitat en la lluita pels drets LGTBI".