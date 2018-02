Luis Bárcenas nega qualsevol responsabilitat del PP estatal en els contractes valencians amb Orange Market

L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha assegurat avui que la direcció estatal desconeixia fins 2007 que, desobeint la seva instrucció del 2004, el PP valencià contractava amb Orange Market, la branca valenciana de la Gürtel i ha responsabilitzat d'aquesta autogestió "l'autonomia" de la federació valenciana.

Sobre el presumpte finançament il·legal del PP valencià i el reconeixement fet per Bárcenas que l'exsecretari general a nivell autonòmic, Ricardo Costa, li va explicar que havia rebut la instrucció que diverses empreses havien de pagar els actes electorals al País Valencià de les campanyes municipals, autonòmiques i estatals del 2007 i 2008, l'extresorer ha assegurat que després de contestar a Costa que aquesta no era una pràctica admissible: "Vam entendre que no es faria" i la federació valenciana compliria l'ordre.

El congrés del PP estatal de 2008 el pagava la federació valenciana

Bárcenas també ha defensat que el congrés del PP del 2008 que es va celebrar a Fira València i on es va escollir Mariano Rajoy, i que la formació conservadora va tardar nou anys a pagar, havia d'abonar-lo el PP a escala autonòmica senzillament perquè "es feia a València i el lloguer del recinte [amb un cost final de 625.000 euros] l'assumia la formació a escala regional". L'extresorer ha justificat la tria de la ciutat per la situació "convulsa" que vivia la formació, el suport que donava Francisco Camps a Rajoy i la petició feta expressament pel PP valencià.

Luis Bárcenas ha comparegut a les Corts Valencianes amb motiu de la celebració de la comissió d'investigació sobre el funcionament dels recintes firals durant els governs al País Valencià del Partit Popular.