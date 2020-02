La Plaça del Llibre d'Alacant duplica les vendes i arriba als 2.500 visitants

La Plaça del Llibre d’Alacant ha tancat la seva 4a edició amb un augment de vendes del 50% respecte a l’any 2019 i amb més de 2.500 visitants. Aquestes dades confirmen l'arrelament de les fires de la literatura en català al País Valencià, en una iniciativa que va començar ara fa set anys a València, va sumar Alacant ara en fa quatre i enguany s'hi ha afegit Castelló de la Plana.

Pel que fa a les obres més venudes, la preferida pels lectors ha sigut la novel·la juvenil Ventalls de paper, de Lliris Picó, un llibre que analitza les relacions familiars, l'assetjament escolar i els problemes que pateixen els adolescents avui. També ha destacat l'interès del públic per l'obra infantil Minerva, una vampira de veritat, de David Navalón, que ha ocupat el segon lloc. El tercer ha sigut per al conte El gat de la bruixa, de Dainius Sukys.

Per trobar obres d'adults cal anar a la quarta posició, on trobem el llibre Follem?, de la novel·lista i assagista Bel Olid, en el qual la també periodista reflexiona sobre les sexualitats, el desig i el plaer. La cinquena és per a la novel·la Ignot, de l'escriptor Manuel Baixauli.