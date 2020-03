València viu la 'cremà' de les Falles més trista

València ha viscut la cremà de les Falles més trista dels últims anys, després de l'ajornament de la celebració de les festes fins al mes de juliol per l'expansió del coronavirus. La mesura d'ajornar o suspendre les Falles és la quarta vegada que es du a terme. Ja es va prendre aquesta decisió amb motiu de la declaració de la Guerra d'Independència de Cuba l'any 1896, de la Guerra Civil Espanyola entre els anys 1937 i 1939 i per la negativa dels col·lectius fallers a abonar una taxa per ocupar els carrers amb els seus monuments l'any 1886.

Ajornades les Falles i la Magdalena pel coronavirus

Les falles de la secció especial que no es van poder desmuntar per ser traslladades a les instal·lacions de Fira de València i, així, guardar-les fins al juliol, inclosa la de la plaça de l'Ajuntament, van ser cremades dilluns a la nit. Es tracta dels monuments de les comissions Cuba Literat Azorín i Na Jordana, ja que la falla Regne de València - Duc de Calàbria va ser cremada en un acte vandàlic diumenge a la nit.

La més simbòlica va ser la cremà de la falla de la plaça de l'Ajuntament, batejada com La meditadora i creada per l'artista Escif . El seu remat, el cap de la figura, es mantindrà a la plaça com a símbol de resistència davant el coronavirus.

Amb aquesta actuació, duta a terme pels bombers i sense presència de públic, es tanquen les iniciatives posades en marxa per ajornar fins a l'estiu les Falles 2020, que se celebraran del 15 al 19 de juliol.