La Guàrdia Civil eleva les comissions aconseguides per Eduardo Zaplana fins els 12,8 milions

La Guàrdia Civil creu que la suposada trama corrupta dirigida per l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre Eduardo Zaplana es va fer almenys amb 12,8 milions d'euros provinents de suposades comissions cobrades després del procés de privatització de les ITV valencianes, i no amb 10,5 com s'havia considerat inicialment.

Per elevar el càlcul, la Guàrdia Civl cita les transferències de 6,4 milions emeses a la mercantil luxemburguesa Imison International per part de l'espanyola Asedes Capital (Sedesa a l'inrevés), una empresa controlada pels nebots de l'exdirector general de la Policia i exvicepresident del govern valencià, Juan Cotino. A aquests fons caldria sumar els ingressos efectuats, majoritàriament en efectiu, en un compte radicat al Principat d'Andorra "aparentment" de Joaquín Barceló, presumpte testaferro de Zaplana, per un import d'altres 6,4 milions.

Vehicles d'alta gamma, diners i rellotges de luxe

Aquestes noves dades han sigut conegudes després de l'aixecament del secret d'una altra part del sumari del cas Erial, en què s'investiguen delictes de suborn, prevaricació i malversació de cabals públics i el presumpte cobrament de 10,5 milions en comissions derivades de les concessions d'ITV i parcs eòlics al País Valencià, ha deixat al descobert l'interès d'Eduardo Zaplana per les inversions immobiliàries, els cotxes d'alta gamma i els rellotges de luxe, i ha revelat nous imputats, com una de les seves filles i el seu marit i l'exdiputada del Partit Popular Elvira Suanzes. L'expresident valencià, que està en llibertat provisional després d'haver estat més de vuit mesos a la presó, s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, frau en la contractació, delicte fiscal, falsedat documental, associació il·lícita per delinquir i pertinença a un grup criminal.

A més de Zaplana, els investigats coneguts fins ara eren l'advocat Francisco Grau; l'exdirectiu de Terra Mítica Joaquín Barceló; l'ex director general de la Policia i expresident de les Corts Juan Cotino; la dona de Zaplana, Rosa Barceló, i la secretària personal de l'expresident, Mitsuko Henríquez. Cal afegir-hi, segons consta en el sumari a què ha tingut accés l'agència Efe, l'exdiputada del PP a les Corts Valencianes Elvira Suanzes per la seva presumpta participació en el blanqueig de fons il·lícits obtinguts per l'excap del Consell.

Imputats la filla i gendre de Zaplana

Pel que fa a María Zaplana, filla de l'expresident, i al seu marit, Luis Iglesias, la jutge manté sospites sobre els pagaments d'un pis situat al cèntric carrer de Pascual i Genís de València. La magistrada també investiga com María i la seva germana Rosa, sense tenir recursos propis, van comprar diverses propietats de luxe i vehicles d'alta gamma per un import de 580.000 euros gràcies a donacions efectuades pels seus pares.

A Eduardo Zaplana se li van intervenir al seu domicili 18.000 euros en metàl·lic i cotxes de luxe com un Audi Q7 i un Audi Q3, del qual és titular la seva dona, Rosa Barceló. També s'hi va trobar una caixa amb una trentena de rellotges de polsera, de marques com Bulgari, Breitling, Hublot o Rolex. Així mateix, s'hi va trobar una capsa metàl·lica amb diners, concretament 272 bitllets de 50 euros, 30 bitllets de 100 euros i dos bitllets de 200 euros, als quals se sumen 20 bitllets de 50 euros trobats al seu despatx.

Un document clau

El sumari també relata que agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van localitzar un document a l'interior del maletí personal d'Eduardo Zaplana en què es recollia, de forma esquemàtica, el procés utilitzat per recuperar part dels suposats suborns després de la privatització de les ITV. Aquest document, segons el criteri dels investigadors, descriu la constitució de societats a través de les quals es van repatriar les suposades comissions cobrades a firmes adjudicatàries de la gestió de les ITV i com es va derivar aquest capital per a la realització d'inversions immobiliàries a la costa d'Alacant.