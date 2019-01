Els pressupostos de l’Estat per al 2019 preveuen incrementar un 61% la inversió al País Valencià

El projecte de pressupostos de l’Estat presentat avui pel govern de Pedro Sánchez preveu una inversió al País Valencià de 1.190 milions d’euros, 450 milions més que els comptes de Mariano Rajoy, cosa que suposa un increment d'un 61%. Així ho ha explicat aquest matí la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en una compareixença a la cambra alta després de presentar els comptes al Congrés de Diputats perquè se n'iniciï el debat parlamentari.

Si finalment els pressupostos són aprovats, un escenari que en aquests moments sembla poc probable, el País Valencià rebria el 9,8% de totes les inversions de l’Estat, una xifra que s'acostaria al pes poblacional del territori valencià, que és del 10,7%, tal com exigeix la clàusula que al mes de desembre es va afegir a l'Estatut valencià. En total, la inversió de les comunitats autònomes s'incrementa un 20%.

Ximo Puig: "El president ha complit"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha mostrat satisfet per l'increment i ha assegurat que el govern espanyol "ha complit”. “Tindrem un pressupost que per primera vegada en els últims 15 anys s’acosta al que ens correspon”, ha afegit Puig, que, no obstant, ha avançat que el Consell presentarà una esmena per augmentar fins als 38 milions la dotació de 10 milions que els pressupostos del 2019 han aprovat per a l’àrea metropolitana de València.

Recaptació històrica

Els pressupostos del govern socialista preveuen una recaptació rècord de 227.356 milions d’euros, una xifra històrica que suposa un augment d'un 9,5% dels ingressos respecte a l’any passat. Sánchez confia en aquest augment d'ingressos per finançar la pujada de les pensions i l'augment de les partides dedicades a altres polítiques. La inversió en infraestructures s'incrementa un 40% respecte al 2018.

Segons el calendari previst, el debat i la votació de les esmenes a la totalitat del projecte de pressupostos es faran la segona setmana de febrer. Si prospera alguna de les esmenes a la totalitat, els pressupostos del govern de Pedro Sánchez quedaran en un no res.