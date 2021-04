El 10% de la població de l'Alt Pirineu i Aran ja ha completat la vacunació contra el covid-19, en haver rebut les dues dosis del vaccí. Segons les darreres dades ofertes per Salut, en l'última setmana s'han administrat 991 segones dosis, fent pujar el total a 7.197. Pel que fa a les primeres dosis, se n'han administrat 2.151 més, de manera que ja l'han rebut 18.834 persones. En l'última setmana també s'han notificat 165 nous positius de covid-19, fent pujar fins a 6.840 els casos detectats des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, aquestes milloren al conjunt de la demarcació, tot i que la pressió hospitalària creix respecte a fa una setmana. A la regió sanitària, el risc ha baixat de 553 a 408 i l'Rt ha caigut de 0,92 a 0,84, mantenint-se per sota d'1, que és el llindar que estableix si el virus s'expandeix o retrocedeix.

Per territoris, a l'Alt Urgell el risc ha baixat en una setmana de 404 a 385 però l'Rt ha pujat de 0,64 a 0,91. També ha crescut, de 4 a 7, el nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. L'Alta Ribagorça, per la seva banda, es troba en situació de risc zero, després que no s'hagin detectat positius en uns quants dies.

A l'Aran, el risc ha pujat de 551 a 950 i l'Rt ha crescut de 0,82 a 2,04. Ha baixat, però, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Espitau Val d'Aran, de 5 a 2. A Cerdanya, el risc ha baixat de 600 a 503 i l'Rt ha caigut d'1,16 a 0,96. Ha crescut, en canvi, el nombre d'ingressats per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, passant de 2 a 5.

Al Pallars Jussà, el risc ha baixat de 775 a 290 i l'Rt ha caigut de 2,06 a 0,68. Segons Salut, ara hi ha 3 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, quan fa una setmana n'hi havia 5. Finalment, al Pallars Sobirà, el risc ha baixat de 1.158 a 633 i l'Rt ha caigut de 0,94 a 0,64, tot i que el nombre d'hospitalitzats per covid-19 ha pujat de 9 a 12.