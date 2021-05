Els 6 projectes de la campanya Arrela't aconsegueixen l'objectiu de finançament

Els sis projectes que han participat en la campanya Matchfuning Arrela't Alt Pirineu i Aran han aconseguit l'objectiu de finançament òptim plantejat a l'inici de la campanya, que els permetrà tirar endavant cadascuna de les iniciatives. Aquesta setmana ha finalitzat la recollida de fons d'aquesta campanya de micromecenatge que ha durat dos mesos en la qual les 6 iniciatives seleccionades, una de cadascuna de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, han aconseguit sumar entre totes un total de 73.439 euros. D'aquests, 49.439 euros han estat aportacions privades a la campanya, mentre que les administracions hi participen amb 24.000 euros. Això representa una multiplicació de més del 300% respecte als fons públics invertits i és una demostració del valor afegit que aporten fórmules de finançament alternatives com les campanyes de micromecenatge amb modalitat de Matchfunding on les administracions complementen les aportacions que fa la ciutadania, aportant un euro per a cada euro recaptat, multiplicant així els fons recollits.

Els i les participants en aquesta campanya han treballat intensament durant aquests dos mesos amb les seves respectives campanyes per tal de donar a conèixer els seus projectes i ara finalment aquest esforç s'ha vist recompensat en forma de recursos suficients per tirar-los endavant amb garanties d'èxit. Els projectes han comptat abans i durant aquests mesos amb el suport constant de les Oficines Joves, dels serveis de promoció comarcals, de la Fundació Goteo i de la resta d'entitats promotores de la iniciativa.

Els fons recollits per cada projecte són: ' Donem vida al bosc' de la Fundació Privada Integra Pirineus, de l'Alt Urgell, amb un total d'11.936 euros, per a un projecte de Gestió Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu; 'Maduixes Siscarri', de l'Alta Ribagorça, amb un total de 21.221 euros, per a un projecte de cultiu ecològic de fruits vermells i horta; 'Espai rural La Trumferia de Cerdanya' de la microempresa BIOABENUR SL, de Cerdanya, amb un total de 8.311 euros, per a un projecte que ofereix l'experiència d'un aperitiu rural on pots recollir un producte de la terra, descobrir com es cultiva i menjar-te'l; 'Senterada Comestible, un jardí d'aliments comunitari 'de l'associació Senterada Municipi Viu i Sostenible, al Pallars Jussà, amb un total de 8.741 euros, per a un projecte d'agroecologia i sobirania alimentària i desenvolupament local; 'Boumort Indòmit, recuperació de camins que són història' de la cooperativa BOUMORT INDOMIT ECOTURISME, SCCL, representant al Pallars Sobirà, amb un total de 10.156 euros, per a un projecte de recuperació de camins a la zona de Boumort; i 'Ecocentro Bioleta, consum responsable i sostenible 'de l'emprenedora aranesa Iratxe Apaolaza, amb un total de 13.074 €, per a un projecte d'alimentació, cursos, activitats i altres objectes basat en la sostenibilitat, l'ecologia, el comerç just i de km0.

Un cop acabada la fase de recaptació de fons s'inicia la fase d'implementació del projecte per part de les seves promotores (la majoria d'elles dones) i en què les persones que han participat en el seu cofinançament començaran a rebre les recompenses proposades per cada iniciativa. D'altra banda, la resta dels 29 projectes que es van presentar a la convocatòria i que no van ser escollits pel jurat per accedir a la campanya, 3 a l'Alt Urgell, 4 a l'Alta Ribagorça, 9 a Cerdanya, 5 al Pallars Jussà, 5 al Pallars Sobirà i 3 a la Val d'Aran, podran beneficiar-se en les pròximes setmanes d'un programa de formació i d'assessoraments especialitzats amb la voluntat de contribuir a consolidar una xarxa de suport per l'activació de projectes amb retorn social al territori, reforçant els programes i serveis ja existents, oferint recursos útils per orientar i acompanyar en la posada en marxa de cadascuna d'aquestes iniciatives.

Els àmbits de suport que podran escollir en aquesta primera edició seran la gestió d'equips, anàlisi de viabilitat, fiscalitat i gestió econòmica, comunicació i màrqueting, estratègies d'impacte social. Aquesta iniciativa la promouen els Consells Comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les Oficines Joves, els serveis de promoció econòmica i treball d'aquestes comarques, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental amb col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.