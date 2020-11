Allotjaments oberts però sense possibles clients

El confinament perimetral de Catalunya, i municipal de divendres a diumenge, ha deixat als hotels i les cases rurals de zones turístiques com el Pirineu en una situació força delicada. Formalment poden estar oberts però a la pràctica no tenen gairebé hostes, ja que els seus potencials clients no s'hi poden desplaçar. Els seus propietaris lamenten que, com que ningú els obliga a tancar, no es poden acollir a cap ajuda, però en realitat els ingressos que tenen són gairebé zero.

El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, explica que "és una situació especial, ja que la gent ens diu que que bé que puguem estar oberts, però la realitat és que no tenim clients". El confinament municipal fa que "haguem perdut el client que venia a la tardor a fer senderisme o turisme a la muntanya", mentre que "entre setmana fem una funció més aviat de servei per a la gent de fora que està treballant a la zona i necessita un lloc on allotjar-se i menjar", afegeix Castellarnau.

Tot plegat, afegeix, "ha fet que la gran majoria d'hotels hagin decidit tancar i tornar a posar els treballadors a l'ERTO; i els únics que es mantenen oberts són aquells on la família viu al mateix hotel i si fa dos clients, benvinguts siguin". En aquests casos, però, la gran majoria de la plantilla també s'ha hagut d'acollir de nou a l'ERTO i únicament segueixen treballant els propietaris.

En una línia similar s'expressa el president de l'Associació de Turisme Rural de l'Alt Urgell, Josep Maria Troguet. El també propietari d'un històric allotjament a Calbinyà admet que "potser el meu cas és una mica especial, perquè he aconseguit mantenir algun client entre setmana -de fet la setmana que ve ho tinc ple-, bàsicament de gent de més de 65 anys amb poder adquisitiu que aprofita els únics dies que encara es pot moure per fer alguna escapada, però la immensa majoria de cases rurals em comenten que no tenen absolutament a ningú".

Tant Castellarnau com Troguet lamenten que aquesta situació fa que, a diferència de la restauració, no puguin acollir-se a cap ajuda de l'administració, ja que estan oberts, però la realitat és que la facturació els ha caigut en picat. "Aquestes són les regles del joc, però la nostra facturació és irrisòria", lamenta Castellarnau, mentre Troguet assenyala que "no estem confinats però no tenim a ningú i a més no podem rebre ajudes, de manera que potser estem pitjor que altres sectors a qui han tancat directament".

Troguet també lamenta que "aquesta situació ens ha tallat una tardor que estava sent molt bona, ja que hi ha hagut bolets i estava pujant molta gent". Pel que fa a l'hivern, Castellarnau alerta que hi ha alguns hotels grans que potser ja no podran obrir. Creu que potser podran salvar el Nadal, però això no voldrà dir que se salvi l'hivern.