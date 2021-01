L'Alt Pirineu i Aran supera els 4.000 casos de covid-19 des de l'inici de la pandèmia

L'Alt Pirineu i Aran ja ha superat els 4.000 casos de covid-19 des de l'inici de la pandèmia, després que en les últimes hores Salut hagi notificat 40 nous positius, que situen l'acumulat en 4.016. En aquest sentit, la situació epidemiològica segueix empitjorant al conjunt de la regió sanitària. El risc ha pujat de 814 a 935 i la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha fet un salt, de 0,99 a 1,20. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Pel que fa al nombre de vacunats, a la regió sanitària en consten 329, un més que fa 24 hores.

A Cerdanya, el risc passa de 2.189 a 2.428, mentre que l'Rt també supera clarament l'1, en pujar de 0,95 a 1,13. El que baixa lleugerament és el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya, que passa de 17 a 15.

A l'Alt Urgell, el risc passa de 636 a 760 i l'Rt puja d'1,12 a 1,35. També puja el nombre d'ingressats per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que passa de 2 a 3. Al Pallars Jussà, el risc ha pujat de 85 a 167 i l'Rt ha passat de 0,95 a 1,57. Segons Salut, es mantenen dues persones de la comarca hospitalitzades per covid-19. Al Pallars Sobirà, les xifres creixen lleugerament però es mantenen encara relativament baixes: el risc segueix sent moderat (passa de 50 a 54) i l'Rt es manté per sota d'1 (creix de 0,50 a 0,64). Una persona de la comarca segueix hospitalitzada per covid-19. A l'Alta Ribagorça, la detecció de pocs casos segueix fent pujar amb força les xifres: el risc passa de 122 a 224 i l'Rt puja de 0,95 a 1,57.

8 nous positius a l'Aran

Si aquest dilluns el Conselh Generau d'Aran notificava la detecció de 19 nous positius, aquest dimarts n'ha comunicat 8 més. Tots ells es mantenen en aïllament domiciliari, mentre que 3 persones més segueixen ingressades a l'Espitau Val d'Aran. La detecció d'aquests 27 nous casos en poques hores encara no es reflecteix a les dades ofertes per Salut, que assenyalen que el risc a l'Aran baixa de 432 a 268 i l'Rt passa d'1,46 a 0,87.