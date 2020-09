Les escoles de l'Alt Pirineu i l'Aran tanquen la setmana amb 296 persones i 11 grups confinats

L'Alt Pirineu i Aran ha tancat la segona setmana del curs escolar amb onze grups confinats per covid-19. Fruit d'això, i segons les darreres dades ofertes pel Departament d'Ensenyament a través de l'aplicació Traçacovid, ara mateix hi ha 296 persones confinades. Pel que fa al nombre de positius de covid-19 detectats als centres escolars, aquesta darrera setmana la xifra s'enfila fins a 20.

La comarca on hi ha més centres afectats és Cerdanya, amb sis, la majoria de Puigcerdà. A l'Escola Alfons I hi ha quatre grups i 95 persones confinades, així com cinc positius. A l'institut Pere Borrell hi ha un grup, 78 persones confinades i tres positius. A l'escola Vedruna hi ha un grup, 29 persones confinades i cinc positius i a l'escola Llums del Nord també és un grup el que està confinat, així com 25 persones. Fora de la vila, a l'escola Mare de Déu de Talló, a Bellver, hi ha quatre persones confinades -però cap grup sencer- i a l'escola Ridolaina de Montellà hi ha un positiu, però tampoc cap grup confinat.

La segona comarca amb més persones confinades és la Val d'Aran, amb dos centres afectats. L'Institut d'Aran té dos grups, 46 persones confinades i un positiu, mentre que la llar d'infants Era Cunhèra té un grup confinat. A l'Alt Urgell, mentrestant, hi ha dos centres afectats, dos d'ells a la Seu d'Urgell: la Salle, que té un grup, setze persones confinades i un positiu; i l'institut Joan Brudieu, amb dos postius. A Montferrer, l'escola Rosa Campà té una persona confinada.

Finalment, al Pallars Jussà hi ha una persona confinada a l'institut de la Pobla de Segur i dos positius a l'escola Maria Immacualada de Tremp; mentre que al Pallars Sobirà hi una persona confinada a l'escola Montsent de Pallars de Rialp. A l'Alta Ribagorça no hi ha cap centre afectat.