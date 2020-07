L'Alt Pirineu i Aran es mantenen sense nous casos de Covid-19

La situació de contagis de Covid-19 a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran sembla que s'ha tornat a estabilitzar i en les darreres 24 hores no s'ha notificat cap nou positiu. La regió va experimentar un important pic, a finals de la setmana passada, provocat en bona part pel brot detectat a la residència geriàtrica d'Oliana. Divendres passat es van notificar 22 casos nous, un increment que no es veia des dels dies més complicats de l'inici de la pandèmia. Entre dissabte i diumenge la xifra va ascendir a nou, aquest dilluns ja va baixar fins a un i aquest dimarts ja no se n'ha notificat cap.

En tot l'episodi, a la regió s'hi ha notificat 525 positius, 105 dels quals en residències geriàtriques. A l'Alt Pirineu i Aran la Covid-19 s'hi ha endut la vida de 30 persones.