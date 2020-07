L'Alt Urgell també demana ajuda al Govern per les anul·lacions turístiques

Continuen les peticions des de l'Alt Pirineu i Aran per tal que les administracions ajudin a pal·liar les anul·lacions que està havent-hi al sector turístic pirinenc arran del confinament del Segrià. Els darrers en llançar un crit d'ajuda han estat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, i la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, que han aprofitat la visita a la comarca de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, per transmetre-li la seva preocupació.

Així, Fàbrega ha volgut fer-li arribar el neguit del sector turístic del Pirineu en general, i de l'Alt Urgell i la Seu en particular, pel fet que la situació sanitària del Segrià està afectant de manera negativa les reserves d'allotjament del territori. L'alcalde ha manifestat que "les cancel·lacions que s'estan produint no són de persones que no puguin sortir de casa perquè es trobin en confinament sinó perquè identifiquen el Pirineu amb Lleida. El nostre territori pertany a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, i no a la Regió Sanitària de Lleida".

En aquest sentit, Fàbrega ha afegit que "la nostra desescalada ha estat diferent respecte a altres regions sanitàries i, avui en dia, no tenim la mateixa situació que tenen l'àrea metropolitana de Barcelona o Lleida. Al Pirineu hi ha pocs casos de covid-19, tenim grans espais oberts i de natura i poca densitat de població, característiques que ens permeten controlar molt millor la pandèmia". Per tot plegat, l'alcalde ha demanat a la consellera que el Govern faci arribar el missatge que "avui per avui, el Pirineu és un territori segur, on el risc de contagi és molt més baix que en altres territoris del país, i que caldria que tothom ho tingués en compte a l'hora de buscar un lloc per passar-hi les vacances o un cap de setmana. El Pirineu, com òbviament l'Alt Urgell i la Seu, són territoris segurs per descansar amb tranquil·litat".

Un missatge al qual s'ha sumat Josefina Lladós. Tal com recull Ràdio Seu, la presidenta del Consell Comarcal ha reivindicat el potencial turístic del Pirineu i ha fet una crida a distingir clarament entre les regions de l'Alt Pirineu i Aran i Lleida. Davant d'aquestes peticions, i segons recull també l'emissora municipal urgellenca, Budó s'ha compromès a enviar un missatge "en positiu", ja que el Pirineu no es troba en la mateixa situació epidemiològica que altres regions sanitàries, "i això és important que la gent ho conegui, per poder salvar la campanya de turisme". Tot i això, la consellera ha deixat clar que "ningú se salva del risc de patir un brot" i ha tornat a demanar responsabilitat a tothom per evitar una major propagació de la malaltia.

Justament, en aquest visita de Budó, l'Ajuntament de la Seu li ha volgut presentar la campanya d'estiu que ha posat en marxa Turisme Seu, sota el títol 'La Seu et sorprendrà'. Durant la visita, els representants de l'Ajuntament també han volgut agrair personalment a la consellera la signatura del conveni marc de col·laboració per desenvolupar el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de Lleida (INEFC-Pirineus) a la Seu d'Urgell, que s'implantarà en el curs 2021-2022.