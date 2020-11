Era sindica d’Aran reclame qu’eth Conselh Generau age representacion laguens deth PROCICAT

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, s’a adreçat ath conseller d’Interior dera Generalitat, Miquel Sàmper, entà sollicitar qu’eth Conselh Generau forme part deth PROCICAT, de forma qu’era Val d’Aran pogue participar ena prenuda de decisions e pogue hèr arribar atau era realitat dera singularitat aranesa e deth sòn autogovèrn.

“Era filtracion deth Plan de mesures de dubertura progressiva d’activitats a provocat un gran mauestar e preocupacion en sector toristic d’Aran”, asseguraue era sindica d’Aran, en tot híger que: “des deth govèrn deth Conselh Generau compartim aguesta procupacion pr’amor que, de mantenguer-se es mesures referents as restriccions de mobilitat e, per tant, que non se pogue entrar ne gésser de Catalunya, serie inviable era tempsada d’iuèrn en nòste territòri”.

En aguest sens, Vergés a afirmat que “èm totaument conscients qu’era prioritat ei e a d’èster era de contier eth virus, totun, lamentam que non s’age auut en compde ath govèrn d’Aran ara ora de valorar aguesta decision e er impacte en nòste territòri”.

Pr’amor der impacte sus Aran qu’an es decisions que se prenen des de PROCICAT, era sindica a demanat qu’eth Conselh Generau d’Aran compde damb ua plaça en aguest ens, dera madeisha manèra que participle coma mèmbre de diuèrsi òrgans dera Generalitat de Catalunya.