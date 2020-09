Àreu deixa en mans dels veïns la regulació de l'accés a l'aparcament de la Pica d'Estats

L'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d'Àreu, al Pallars Sobirà, també considera necessària la regulació de l'accés rodat a l'aparcament de la Pica d'Estats, igual que el Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'aparcament de la Molinassa té capacitat per a 90 vehicles però la majoria de dies d'aquest estiu s'ha vist "desbordat" amb més de 200 cotxes que hi volien accedir. Tot i això, el president de l'EMD, Iu Escolà, ha afirmat que la decisió l'han de prendre els veïns del poble, propietaris de la pista i els terrenys.

Àreu és l'únic accés per anar a la Pica d'Estats des de Catalunya i anualment travessen el poble de 74 habitants uns 10.000 vehicles. Escolà entén que la regulació no es pot fer de manera "precipitada" i alerta que s'ha de fer molt bé per evitar desplaçar el problema al poble d'Àreu.

Des del poble fins a l'aparcament de la Molinassa, el més proper al cim més alt de Catalunya (3.143 metres) hi ha uns 12 quilòmetres per pista forestal. Aquest estiu, com molts punts del país, s'ha vist desbordat i l'aparcament, amb 90 places, la majoria dels dies s'ha quedat petit i els conductors han deixat els cotxes als vorals de la pista.

Regulació a Bonabé

Per la seva banda l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Isil i Alós, també al Pallars Sobirà, es troba en la mateixa situació a la zona de Bonabé. Guillem Estevan, president de l'EMD, ha explicat que la pista d'accés a la zona i la muntanya és comunal i per tant seran els veïns els que decideixin com regular aquest espai. Estevan ha afegit que s'ha de trobar una fórmula que sigui funcional tant pels veïns com pels turistes. De moment, ja estan treballant per ampliar la zona d'aparcament del refugi del Fornet per passar de les 20 places actuals a més de mig centenar.

Estevan s'ha mostrat convençut que a mig o llarg termini aquest accés s'acabarà regulant i ha afegit que "s'ha de fer molt bé" per no traslladar el problema a un altre punt o als pobles d'Alós o Isil. El president de l'EMD ha recordat que per les falles d'Isil ja habiliten zones d'aparcament però quan aquests espais estan plens els vehicles aparquen pels vorals de la carretera. Això és el que volen evitar amb qualsevol regulació: solucionar el problema a l'entrada de Bonabé però traslladar-lo a un altre punt.

Tots els Ajuntaments es mostren convençuts de la necessitat d'una regulació de l'accés rodat a espais naturals i es mostren favorables a un assessorament d'una administració superior o del Parc Natural de l'Alt Pirineu, però tots coincideixen que la propietat de la pista forestal i dels terrenys és del poble i seran els seus veïns aquells que diguin sí o no a una determinada regulació.

El cas de Sant Joan de l'Erm

D'altra banda, i arran de la saturació de l'entorn de l'aparcament de Sant Joan de l'Erm durant el pont de l'Onze de Setembre, també es planteja si cal aplicar mesures de regulació en aquest entorn. Així, des de l' EMD de Vila i Vall de Castellbò, que pertany al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), s'analitzarà la situació tenint en compte que aquesta és una incidència que s'ha registrat puntualment.