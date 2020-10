Baixa el risc a totes les comarques de l'Alt Pirineu però puja a l'Aran

La situació epidemiològica millora a totes les comarques de l'Alt Pirineu però, en canvi, empitjora a l'Aran, segons les darreres dades fetes públiques per Salut. En conjunt, a la demarcació el risc de rebrot passa dels 270,12 punts de divendres als 224,61 d'aquest dilluns. Per contra, la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), que és la taxa que estableix a quantes persones pot infectar un malalt de covid-19, ha pujat i ha superat la barrera d'1, el que vol dir que el virus torna a estar en expansió. Concretament, ha passat de 0,94 a 1,05. Pel que fa als nous casos de covid-19, des de divendres se n'han notificat 56 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia és de 1.235 casos.

Per comarques, la situació empitjora a l'Aran, on el risc de rebrot passa de 412,11 a 505,42, mentre l'Rt s'enfila d'1,72 a 1,88. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de la Val d'Aran hospitalitzades per covid-19. La resta de comarques milloren, tot i que una d'elles, Cerdanya, segueix amb un risc molt alt. Així, des de divendres ha passat d'un risc de 626,91 a un de 532,15. L'Rt, en canvi, ha pujat de 0,83 a 1,08. Segons Salut, a hores d'ara hi ha 10 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19.

L'Alt Urgell, mentrestant, ha passat d'un risc molt alt (270,12) a un d'alt (142,47), mentre que l'Rt ha baixat d'1,83 a 1,30. Segons Salut, ara mateix hi ha dues persones de l'Alt Urgell ingressades a l'hospital per covid-19. El Pallars Jussà, mentrestant, ha passat d'un risc moderat-alt (88,79) a un de moderat-baix (39,21) i d'una Rt de 0,77 a una de 0,43. Al Pallars Sobirà, el risc ha baixat de 68,09 a 43,77 i l'Rt, d'1 a 0,86. A hores d'ara, i segons Salut, no hi ha cap pallarès o pallaresa ingressat a l'hospital per covid-19. Finalment, l'Alta Ribagorça es manté en risc zero.