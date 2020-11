La CUP de la Seu vol que la Generalitat intervingui la Llar de Sant Josep

El grup municipal de la CUP de la Seu d'Urgell ha demanat a l'Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat la intervenció de la residència privada Llar de Sant Josep, on fa un parell de setmanes s'hi va detectar un brot de covid-19 que ja afecta a més d'una seixantena de persones entre residents i treballadors. Des de la CUP també demanen que es constitueixi una comissió d'investigació sobre la gestió de la residència i l'ús de recursos públics.

En un comunicat, la formació ha recordat que "el brot detectat a la residència ha augmentat de 7 positius a 64 en només una setmana" i que "més del 60% de les usuàries estan afectades", com també que divendres es va traslladar 26 residents "a un centre habilitat a Puigcerdà, que ja no disposa de més places". A més, qualifica de "desesperada" la crida feta per la Llar de Sant Josep per contractar nou personal i assegura que "fins i tot ha fet una crida a voluntaris, tot i l'evident risc de contagi i la necessitat de professionals qualificats".

En aquest comunicat també s'assegura que "a treballadors de la brigada municipal també se'ls ha demanat fer tasques al centre privat" i creu que "caldrà esbrinar també la quantitat d'EPIs i mascaretes que han estat subministrades per les diferents administracions públiques". És per això que la CUP creu que cal que la Generalitat intervingui el centre, igual que ha fet en altres residències davant de situacions que qualifiquen "de gravetat equiparable i gestió dubtosa". Un d'aquests exemples, asseguren, és la residència privada Germanetes de Berga, on es va prendre aquesta decisió després que un 45% dels residents van donar positiu.