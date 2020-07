La CUP també rebutja la presència dels 1.200 militars al Pallars

La CUP del Pallars s'ha sumat al malestar generat per l'arribada imminent de 1.200 aspirants a suboficials a l'Acadèmia militar de Talarn, al Pallars Jussà. La formació anticapitalista rebutja la seva presència, "no només per l'emergència sanitària", sinó també pel "sense sentit que representa formar militars en un moment on tots els esforços i recursos haurien d'anar encarats a millorar la sanitat i l'educació".

Per la CUP ja és "prou vergonyós" que l'equipament educatiu més gran i millor dotat econòmicament del Pallars sigui una acadèmia militar. Per tot això, des de la CUP Pallars s'oposen a l'arribada dels aspirants a sotsoficial i demanem que l'exèrcit espanyol "marxi definitivament" del Pallars.