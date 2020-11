Campanades d'aniversari a la Vall de Boí

Les campanes de les nou esglésies de la Vall de Boí han repicat aquest dilluns per recordar que ara fa 20 anys van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El so s'ha estès per tots els pobles de la vall de la mateixa manera que ho va fer l'alegria i el cava l'any 2000. L'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, ha explicat que la declaració de la UNESCO va suposar un abans i un després al municipi, que va passar dels 800 habitants als prop de 1.100 que té actualment. Els dos milions de visitants registrats en les darreres dues dècades han estat un revulsiu econòmic que ha ajudat a crear negocis. Amb el repic de campanes s'ha donat el tret de sortida als actes de celebració que es perllongaran durant tot el 2021.

El reconeixement de la UNESCO va posicionar el conjunt d'esglésies Patrimoni de la Humanitat (Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Santa Maria de l'Assumpció de Cóll, Santa Maria de Cardet, la Nativitat de Durro, i l'ermita de Sant Quirc de Durro) a escala mundial. En aquest sentit, la guia del Centre del Romànic, Anna Monsó, ha explicat que durant aquests 20 anys han passat per la Vall de Boí grups de turistes provinents del Japó, Taiwan, Austràlia o Nova Zelanda. Monsó també ha destacat els visitants més propers, com els francesos, que han descobert que molt a prop de casa hi tenen un patrimoni excepcional.

Aquest any ha estat atípic pel confinament a causa del covid-19, que ha comportat, entre altres coses, que l'aforament a les visites s'hagi vist considerablement reduït. Malgrat tot, la Vall de Boí també ha tret una part positiva de les restriccions de mobilitat, que han servit perquè molta gent de comarques i territoris veïns com la Val d'Aran o els Pallars hagin descobert les esglésies de la Vall de Boí per primer cop.

Bruguera ha destacat la projecció exterior que va suposar la declaració de Patrimoni de la Humanitat, però també ha posat èmfasi en el sentiment identitari i d'orgull que va despertar als habitants dels pobles de la Vall. El mateix sentiment que va generar la declaració de Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO de les falles del Pirineu, una festa molt arrelada a tots els pobles de la Vall de Boí, que enguany compleix cinc anys.

Bruguera ha explicat que durant aquest any de celebració, que ha arrencat aquest dilluns amb el repic de campanes, també s'organitzaran actes per celebrar aquests cinc anys de la declaració de les falles. L'alcaldessa ha explicat que durant el 2021 es preveu fer un acte conjunt amb els Castellers de Lleida, també inclosos -en tant que castellers- a la llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat des del 2010.