Conca de Dalt refarà de nou la carretera local més transitada i malmesa del municipi

L'Ajuntament de Conca de Dalt destinarà més de 300.000 a refer de nou bona part de la carretera d'Aramunt. Aquesta és la via local més transitada del municipi, ja que recorrent la riba oriental del pantà de Sant Antoni comunica la Pobla de Segur amb Aramunt, donant accés també als pobles de Claverol, Sossís, Hortoneda, Sant Martí de Canals i Pessonada.

L'alcalde del municipi, Martí Cardona, ha explicat a l' Ara Pirineus que l'obra es podrà fer gràcies a la subvenció rebuda a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i a una altra ajuda de la Diputació de Lleida. Algun tram de la via es troba en molt males condicions, amb forats força grans al mig de la calçada i des de l'Ajuntament s'ha decidit "tapar els forats més importants de forma immediata, potser aquesta pròxima setmana mateix", en considerar que és una qüestió de certa urgència.

Posteriorment, ja rebran una subvenció de 20.000 euros de la Diputació de Lleida i 287.000 euros més del PUOSC, per tal de complementar els treballs. Cardona ha celebrat que amb aquests diners es podrà refer del tot " un bon tros de la carretera, on hi posarem un bon gruix d'asfalt per tal de poder-lo mantenir durant força anys". L'alcalde ha remarcat que aquesta és una obra molt necessària, perquè "la carretera d'Aramunt aguanta molt trànsit, ja que dona servei a mig municipi i a l'estiu, a més, és molt utilitzada per anar al Xiringuito i a les zones de bany d'aquesta zona del pantà".

Aquesta, de fet, serà una de les obres més importants d'aquest mandat al municipi, juntament amb el Centre Boumort, Espai d'Interpretació de la Natura, que es vol fer a Pessonada en el marc del projecte "Foment del Patrimoni Natural d'Interès Turístic al Pallars Jussà", o la baixada d'aigua de Toralla fins a Torallola.