Crida a la calma del sector turístic del Pirineu

Diversos actors pirinencs relacionats amb l'àmbit turístic han llançat un missatge de calma, tot deixant clar que la situació a les comarques pirinenques " no te res a veure amb el que passa al Segrià". Així ho ha remarcat el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, l'hoteler pallarès Josep Castellarnau, que ha admès que els establiments de la zona han tingut cancel·lacions de clients de fora, que han posat al mateix sac la situació del Segrià que la del Pirineu.

Castellarnau ha lamentat que " el problema ha estat la confusió, o la confusió buscada en alguns casos per algú, per tal que s'associés la situació de Lleida ciutat amb la de tota la província". En aquest sentit, ha constatat que " hi ha hagut cancel·lacions derivades d'aquesta confusió i del fet que hi ha gent que, tot i que li diguis que estem a 200 quilòmetres de Lleida, tenen por que hi pugui haver un rebrot també aquí dalt". Un aspecte positiu, però, és que "aquí no treballem pràcticament amb operadors turístics, sinó que la majoria són clients fidels que abans d'anul·lar truquen per informar-se, i llavors els podem tranquil·litzar i dir-los que la situació és molt diferent a la de Lleida i que aquí tenen molt espai i poca gent".

Qui també ha volgut llançar un missatge de calma ha estat el Conselh Generau d'Aran i el sector turístic aranès. Així, el conseller d'Economia, Turisme i Promoció econòmica aranèsi alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, ha destacat que "en aquests moments, a causa d'algunes informacions aparegudes als mitjans de comunicació, és necessari destacar que la situació de confinament a la comarca del Segrià no té cap relació amb la Val d'Aran ni les comarques pirinenques a nivell sanitari ni tampoc té cap afectació a nivell de transport, ja que es permet la mobilitat per carretera i no hi ha afectacions en el transport públic (trens i autobusos) ni a l'aeroport de Lleida Alguaire". Serrano ha afegit que "a l'Aran, en aquests moments, ja hem tancat el brot detectat al juny i l'Espitau Val d'Aran no ha tingut cap ingrés per coronavirus des del mes de maig".

En aquesta línia, des del Conselh Generau han deixat clar que la Val d'Aran està llesta per a afrontar una temporada d'estiu diferent després de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Així, han apuntat que "els establiments hostalers, de restauració i comerços aranesos s'han adaptat amb velocitat a la nova normalitat per a oferir als seus clients un servei segur i adaptat a les mesures establertes per les autoritats competents".

Des del Conselh també han apuntat que "tal com indica el Baròmetre Turístic elaborat per Braintrust en la seva anàlisi de l'impacte de la Covid-19 al sector, les tendències generals indiquen que els viatges a entorns naturals seran dels primers a repuntar aquest estiu. En aquest sentit, el conseller d'Economia, Turisme i Promoció econòmica, Josep Canut, ha afirmat que "l'Aran és una destinació privilegiada, no només pel seu entorn de muntanya, sinó pel tipus d'hostaleria que ofereix, amb petits hotels i hostals familiars, càmpings i apartaments turístics, tots llestos per a oferir una estada segura".

Des del govern aranès han afegit a més que "el sector serveis també ha treballat des de l'inici de la pandèmia per adaptar les seves activitats als nous temps i els visitants que triïn Aran per a passar les seves vacances d'estiu podran gaudir d'un ampli ventall d'activitats de tota mena i per a tots els públics". El Conselh Generau ha remarcat que totes les activitats a l'aire lliure així com les visites culturals es poden realitzat amb total seguretat. Tot i això, han insistit a demanar responsabilitat i prudència aplicant les mesures de seguretat recomanades per les autoritats: distància, mascareta i higiene.