Decomissen un rellotge valorat en 28.000 euros provinent d'Andorra

La Guàrdia Civil ha decomissat un rellotge valorat en 28.000 euros a la duana de la Farga de Moles que es trobava amagat dins la guantera d'un vehicle. Els fets van tenir lloc aquest dilluns cap a les sis de la tarda, quan un cotxe procedent d'Andorra va entrar al recinte duaner pel carril verd, per on passen els vehicles que no tenen res a declarar. Un cop els agents, que efectuaven un control fiscal, van comprovar què hi havia al seu interior, van trobar tant el rellotge com una capsa de fusta per guardar-lo valorada en 900 euros. Per tot plegat, van aixecar una acta per infracció de contraban a l'home que conduïa el cotxe, de 38 anys i nacionalitat espanyola. A més, la mercaderia decomissada va quedar dipositada a la duana.