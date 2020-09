Diferents pobles del Pirineu celebren una Diada marcada per la Covid-19

La Covid-19 no ha impedit que se celebressin diferents actes per celebrar la Diada al Pirineu. A la Seu d'Urgell, l' ACN ha organitzat una concentració a la tarda a la plaça de les monges. A més, al matí hi ha hagut un acte per commemorar la Diada amb la participació de l'alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, I de la presidenta d' Òmnium Cultural de l'Alt Urgell, Núria Oliva, en el que s'ha fet la hissada de la senyera i s'ha interpretat el Cant dels Segadors. L'acompanyament musical de l'esdeveniment ha estat a càrrec del duet Daura.

A més, Òmnium Cultural de l'Alt Urgell ha omplert la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell amb cadires buides en suport als represaliats per haver exercit drets fonamentals. A través de les xarxes socials, l'entitat manifesta que reclamen amnistia per a ells, per als 2.850 que hi ha tot el país i per als presos polítics i exiliats. El mateix acte reivindicatiu també l'ha fet Òmnium Cultural de la Cerdanya i Òmnium Pallars als jardins de l'ajuntament de la Pobla de Segur.

Aquesta #Diada2020, @OmniumPallars no renuncia a mobilitzar-se i per això hem omplert de cadires buides els jardins de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

Demanem l’AMNISTIA per a tots els presos polítics, exiliats i més de 2850 persones represaliades pic.twitter.com/FYRM85EDOO — Òmnium Pallars (@OmniumPallars) September 11, 2020

Per altra banda, també hi ha hagut un acte reivindicatiu de la diada a Organyà organitzat per l'ANC a la plaça de les Homilies. Quant al Pallars Jussà, Tremp ha acollit l' acte institucional organitzat conjuntament entre el consell comarcal del Pallars Jussà i l'ajuntament de Tremp. Enguany l'acte ha anat a càrrec del doctor de la Universitat de Barcelona, Àngels Casals.