ERC demana que es retransmetin els plens de l'Ajuntament de Puigcerdà

Esquerra Republicana i el Jovent Republicà de Puigcerdà han reclamat a l'Ajuntament de la vila que retransmeti els plens municipals. En un comunicat de premsa, el principal grup de l'oposició i la seva branca juvenil asseguren que amb aquesta petició reafirmen el seu "compromís ferm i sòlid amb la participació ciutadana, la transparència i el bon govern". Davant l'escenari polític actual, afegeixen, i a causa de la pandèmia de la Covid-19, "cada cop són més els ciutadans que reclamen més participació, més transparència i més accessibilitat en tot allò que fa referència a la presa de decisions dels seus representants públics".

En el comunicat, afegeixen que "les nostres institucions, sempre sent una eina amb la finalitat de servei públic, han de facilitar l'accés al debat polític i provocar de manera activa un funcionament transparent, obert i accessible per a tothom". A més, remarquen que "no podem obviar tampoc que hi ha una part de la població que sent desafecció vers la política i que, per tant, ha de ser l'Ajuntament, en el seu conjunt, qui s'ha d'esforçar al màxim per tal d'apropar el debat, la reflexió i la presa de decisions als nostres conciutadans i conciutadanes". Les formacions conclouen que "el ple municipal és l'òrgan de govern municipal on participen tots els regidors i regidores del consistori, sent aquest l'espai plural de debat de la nostra política local i on s'hi exposa tant la visió dels grups polítics municipals que són al govern com la dels que són a l'oposició".