Eth Conselh Generau limite er accès as ribères dauant des collapses. Pren aguesta mesura de forma urgenta dauant dera massiva afluéncia de veïculs en determinadi endrets naturaus a on diàriament se produsissen aglomeracions. Es entorns a on s’aplicaràn es limitacions de parcatge son era Bassa d’Oles (2 efectius dera brigada), era Artiga de Lin (2 efectius dera brigada), eth Varradòs (2 efectius dera brigada, Bausen (1 efectiu dera brigada) e Aiguamòg (1 efectiu dera brigada).

Eth principau objectiu d’aguesta decision ei garantir era seguretat des visitants e mantier era imatge qu’aufrís eth territòri, atau coma preservar era sostenibilitat d’aguesti endrets naturaus. Tant ei atau, qu’un viatge eth parcatge sigue complèt, damb era preséncia de personau dera brigada deth Conselh Generau se procedirà a barrar eth pas de mès veïculs, e a mesura qu’es visitants vagen gessent deth parcatge, es efectius dera brigada permeteràn eth pas de naui veïculs. Sonque se deisharà passar ad aqueres persones qu’agen de desvolopar ua activitat economica o que pernòcten en bèth un d’aguesti punts.

Enes Banhs de Tredòs e ena Val de Varradòs se trabalhe dejà en un pròjecte pilòt de limitacion d’accès mejançant era installacion de sensors de comptabilitat de veïculs qu’indiquen se i a disponibilitat enes parcatges. Aguest ei, per ara, un sistèma tecnologic pilòt, desvolopat damb era empresa d’engenheria aranesa Arantec, especializada en sistèmes de contròle e suenh deth mèdi naturau. Aguest projècte forme part des Plans d’accès ath Mèdi Naturau enes quaus actuaument trabalhen es tecnics deth Conselh Generau, qu’estúdien e remassen diuèrses opcions tà dar sollucion ara subrecarga de determinades zònes toristiques dera Val d’Aran.