Francesc Viaplana no repetirà com a diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana. Ho ha confirmat ell mateix a través d'un article, on explica que no optarà a una segona legislatura per tal de poder "dedicar tots els meus esforços a la Seu i Castellciutat per donar resposta i ajudar a tots i cadascun dels meus conciutadans i conciutadanes". Recordem que, segons el pacte a què van arribar a principi de mandat Junts per la Seu i Esquerra, Viaplana, que ara és vicealcalde de l'Ajuntament urgellenc, passarà a ocupar l'alcaldia a finals d'estiu de l'any que ve, mentre que l'actual alcalde, Jordi Fàbrega, passarà a ser vicealcalde.

Viaplana ha indicat que "ens trobem en un moment complicadíssim de gestionar, amb molts dels nostres veïns i veïnes que ho estan passant molt malament" i ha afegit que " crec que el moment ho requereix, són temps difícils i per mi no hi ha responsabilitat política més gran que assumir l'alcaldia del teu municipi". Viaplana també ha indicat que la política municipal l'apassiona, ja que "és molt més tangible la teva tasca, des de coses petites com arreglar un fanal o reparar un parc infantil, fins a pilotar projectes estratègics com INEFC, el nou hospital o els centres assistencials per a la gent gran".

Un altre aspecte que assegura que ha pesat en la decisió ha estat en l'àmbit personal. " Tinc un fill de poc més d'un any i una filla de quatre. Ser diputat i viure al Pirineu implica que molts dies hagis de marxar de casa a les sis del matí i no hi tornis fins ben entrada la nit, fent molt difícil la conciliació familiar. D'aquí a uns anys no em vull penedir d'haver-me perdut la infància dels meus fills, ni vull que tot el pes del dia a dia familiar recaigui en la meva parella", ha indicat.

Pel que fa a la legislatura al Parlament que ara s'acaba, ha admès que no la pot comparar amb cap altra, ja que era la seva primera experiència, però l'ha qualificat de "singular". "La legislatura va partir d'unes eleccions imposades, amb un 155 que havia esclafat les nostres institucions i amb els tribunals impedint l'elecció de la presidència de la Generalitat. Amb companys i companyes que d'un dia per l'altre entraven a la presó o marxaven a l'exili, amb la sentència del procés i finalment amb la irrupció del covid-19. Tot plegat ha fet força difícil exercir la tasca de diputat, però ho he intentat fer el millor que he pogut, i sempre mirant de defensar i vetllar pel meu territori. Si en algun moment no ho he aconseguit, demano disculpes", ha reblat.