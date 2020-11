Front comú d'institucions i centres educatius de l'Alt Urgell contra el ciberassetjament

Els centres educatius de secundària de la Seu d'Urgell, amb els agents del Pla Estratègic Comarcal de l'Alt Urgell contra l'assetjament escolar, l'Equip d'Assessorament psicopedagògic i els Mossos d'Esquadra, reunits recentment, han acordat abordar de forma conjunta una problemàtica que s'està donant a tots els centres educatius. Recentment s'han trobat per les xarxes socials, comptes d'Instagram on es parla obertament amb noms i cognoms de les relacions afectivo-sexuals que tenen els joves de la comarca de 12 a 18 anys, amb f altes de respecte, injuries i amenaces entre els joves. També s'ha detectat grups de Whatsapp on es decideix amenaçar directament un jove en concret.

Aquestes i altres situacions són greus faltes administratives i penals, tal com han citat els Mossos d'Esquadra. Els menors d'edat carreguen amb part de la conseqüència, però des del cos han deixat clar que les sancions van directament cap als tutors legals dels menors.

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Núria Tomàs, i la consellera comarcal d'Educació a l'Alt Urgell, Marta Poch, han destacat "la bona resposta dels centres educatius i el front comú que han decidit per tirar endavant aquestes accions".

Entre les accions que es duran a terme hi ha l'elaboració d'una circular informativa a través dels centres educatius a tot l'alumnat de secundària o la difusió de vídeos a través de les xarxes socials on es parlarà de la importància de fer un bon ús de les xarxes, tant per part dels joves, com que les famílies en facin un control. Aquests es faran en col·laboració amb l'Oficina Jove de l'Alt Urgell i el Punt Òmnia.

A més, també es faran sessions de treball en famílies de secundària amb el projecte Créixer en família, s'elaborarà un fulletó informatiu sobre ciberassetjament a les famílies en format virtual a través dels centres educatius i es realitzaran tallers a primer d'ESO sobre Internet segura.

Des de les institucions han destacat que la situació de pandèmia i el confinament no han ajudat a que els i les joves puguin disposar d' espais per a comunicar-se presencialment. És per això que cal dotar d'eines i recursos a les famílies i als i les joves per fer un bon ús dels telèfons mòbils i de les xarxes socials. D'altra banda, s'ha repartit a tots els centres educatius un fulletó informatiu del Pla Comarcal contra l'assetjament en edat escolar.