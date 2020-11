Intervinguts prop de 18.000 euros en divises a la duana de la Farga de Moles

La Guàrdia Civil ha intervingut un total de 17.575 euros a la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell). Els fets van tenir lloc aquest dimecres a les set de la tarda, quan els agents van registrar minuciosament el vehicle d' un home de 43 anys que en aquell moment passava per aquest punt proper a la frontera d'Andorra. Així, van trobar els diners a l'interior de la seva jaqueta, concretament dins de dos sobres on hi havia 18.575 euros. Un cop verificada la quantitat de diners, els efectius van aixecar una acta per una infracció de la normativa sobre blanqueig de capitals i l'individu va poder continuar el seu viatge amb 1.000 euros en concepte de "mínim de supervivència".

L a resta de diners han quedat dipositats a la duana de la Farga de Moles, a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.