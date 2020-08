Jordi Fàbrega és elegit membre de l'Executiva nacional de Junts per Catalunya

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha estat elegit membre de l'Executiva nacional de Junts per Catalunya, el nou partit liderat per Carles Puigdemont. En les votacions telemàtiques, que han acabat aquest diumenge, Fàbrega ha obtingut 1.468 vots, el que representa el suport del 68,82% dels militants que han participat en el procés.

A través de les xarxes socials, Fàbrega ha agraït la confiança dels que l'han triat i ha assegurat que és "un enorme honor i la més gran responsabilitat". Ha afegit que "seguim treballant de valent per aconseguir que Junts per Catalunya sigui l'eina que ens porti a la independència i al país just i pròsper que volem per a tothom".

Els afiliats de la formació han escollit amb un 99,3% dels vots que Carles Puigdemont sigui el president de Junts per Catalunya. Jordi Sànchez ha estat escollit amb un 94,23% dels vots com a secretari general del nou partit. En les votacions telemàtiques, hi han participat un total de 2.130 afiliats, que representen un 56,7% del cens i han decidit que Jordi Turull, Elsa Artadi, Josep Rius i Anna Erra siguin els vicepresidents.