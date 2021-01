Marta Vilalta es reuneix amb les executives i càrrecs electes de l'Alt Pirineu i Aran

La secretària general adjunta d'Esquerra Republicana i cap de llista de la formació el 14-F a la circumscripció de Lleida, Marta Vilalta, ha encapçalat aquest dissabte a la tarda dues reunions virtuals amb representants de l'Alt Pirineu i Aran, acompanyada pel número 4 de la mateixa llista i primer candidat de l'Alt Pirineu i Aran, Antoni Flores. Primer s'ha reunit amb totes les organitzacions de militants del partit a l'Alt Pirineu i Aran, mentre que a continuació ho ha fet amb els alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores dels ajuntaments pirinencs. En les reunions també hi han assistit altres candidats d'ERC del Pirineu de les llistes de la demarcació de Lleida, així com el candidat de Jovent Republicà de l'Alt Pirineu i Aran, Roger Palacin.

Tal com han explicat des del partit a través d'un comunicat, en la primera de les reunions s'ha parlat de com s'encararà la campanya electoral, "comptant amb tota la militància del partit, en un territori on en els últims anys ha crescut en nombre de militants". Vilalta ha exposat el projecte d'Esquerra Republicana en l'àmbit nacional, assegurant que "a diferència d'altres partits hi ha un projecte sòlid i amb objectius clars".

També ha destacat en les dues reunions, però especialment a la segona amb l'assistència de regidors i regidores, "la feina feta en les institucions on Esquerra governa o hi és present". "La millor carta de presentació en aquesta campanya és la visió republicana en què el partit treballa a les institucions, siguin municipals, comarcals o supracomarcals", ha indicat. "Amb l'exemple de la Diputació de Lleida, on mai abans s'havia tingut una visió tan clara de reequilibri territorial i on els municipis del Pirineu s'han vist, per primer cop, amb possibilitats de resoldre les seves necessitats", ha afegit.

"Reconeixent que la feina no està acabada i queda molt per fer i que segurament no tot s'ha fet bé, tenint sentit d'autocrítica i voluntat de millora en aquelles decisions que no s'han pres del tot correctament, però si amb la millor de les intencions", Vilalta ha fet autocrítica i ha afegit que "aprenem dels errors i en traiem experiència que ens serà útil per evitar que es repeteixin".

Les reunions, asseguren des del partit, "han estat molt productives i enriquidores per a les dues parts, on cadascuna ha pogut donar el seu punt de vista de la situació actual que vivim i tan inusual i sobretot de la realitat del territori pirinenc, amb les seves mancances i inconvenients". La cap de llista republicana, afegeixen, "ha pres en consideració les aportacions vingudes del territori, amb el compromís de fer els deures i posar-se a treballar per treure els millors resultats aquest febrer, i així per poder desenvolupar, des del Parlament, els projectes que l'Alt Pirineu i l'Aran, el Solsonès i Lleida necessiten".